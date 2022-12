Illegaal vuurwerk aangetroffen na anonieme tip in Coevorden

De politie was de woning binnengevallen na een anonieme tip die via Meld Misdaad Anoniem was binnengekomen. Aanvankelijk waren de agenten op zoek naar illegaal vuurwerk. Dit werd al snel aangetroffen. Bij een extra zoekslag troffen de agenten echter ook de drugs en meerdere vuurwapens aan. De 37-jarige man uit Coevorden is aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van illegaal vuurwerk, drugs en verboden wapens. Hij zit vast en hij wordt gehoord.

Grote risico's

Het aangetroffen illegale vuurwerk en de verboden wapens brengen grote risico’s met zich mee. Het afsteken van zwaar vuurwerk is gevaarlijk, maar ook het opslaan en vervoeren van dit zware vuurwerk vormen een risico. Je zult maar vlak naast iemand wonen, die zulke explosieven en wapens in een woning bewaart.

Gevolgen

Het bezit en verhandelen van professioneel en illegaal vuurwerk is iets waar wij hard tegen optreden. Ook wapenbezit is verboden. Haal het dus niet in huis en laat het ons weten als je het idee hebt dat er iemand in je omgeving illegaal vuurwerk of wapens heeft. Bel de politie op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Tippen kan ook via Politie.nl.