Getuigen gezocht na beroving met een mes in het Maximapark

Het slachtoffer werd op de Beukenboslaan ter hoogte van de hoge brug door twee mannen opgewacht en daar beroofd met een mes. Met de buit van het slachtoffer zijn de twee mannen daarna te voet gevlucht in een onbekende richting.

Signalement daders

Beide mannen waren donker gekleed en droegen een muts en/of capuchon. Eén van de mannen is een kop kleiner dan de andere man.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van deze beroving? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.