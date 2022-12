Politie houdt 21-jarige man aan op bezit van harddrugs

Rond 16.00 uur zag een rechercheur op de Puntenburgerlaan een man staan waarvan het vermoeden bestond dat hij stond te wachten op zijn drugsdealer. Vervolgens zag de rechercheur dat de man naar een auto rende op de hoek van de Gerrit van Stellingwerfstraat met de Noordewierweg. De man stapte als bijrijder in de auto. De bestuurder reed hierop weg. Kort hierop stapte de man weer uit. De rechercheur zag dat de man nu twee witte bolletjes in zijn hand vasthield. Hierop werd de bestuurder van de auto direct aangehouden. Bij zijn aanhouding gooide de bestuurder een zwarte sok onder zijn auto. In deze sok bleek harddrugs te zitten.

Na de aanhouding vond een doorzoeking plaats in de woning van de man. In zijn woning trof de politie 22.150 euro, één balletjesgeweer, één balletjespistool, één gasdrukpistool, sieraden en harddrugs aan. Deze goederen heeft de politie in beslag genomen. De 21-jarige man wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris die een beslissing zal nemen over de voorlopige hechtenis.