Poging woningoverval Oscar Romeroplein; politie zoekt getuigen

Een van de bewoners van het huis aan het Oscar Romeroplein deed nietsvermoedend de deur open nadat er was aangebeld. Een man, die zich voordeed als pakketbezorger, overhandigde een pakket aan de bewoner. Hierbij zag de bewoner dat de man voor zijn deur een steekwapen bij zich droeg. Tegelijkertijd kwam er een tweede verdachte in beeld. De bewoner wist de woning in te vluchten en een huisgenoot te alarmeren, die de politie kon inschakelen. De twee verdachten zijn daarop gevlucht. Mogelijk hebben ze bij hun vlucht een scooter gebruikt en zijn ze in de richting van de Laan van de Mensenrechten weggereden.

Signalement verdachten

Een van de verdachten is een man in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. Hij heeft een slank postuur en is ongeveer 1.90 meter lang. Hij droeg in de avond van 20 december een jas van pakketbezorgingsdienst DHL en hij droeg een donkere integraalhelm op zijn hoofd. De tweede verdachte is eveneens een man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is rond de 1.70 meter lang en droeg een donkerkleurige, vermoedelijk bruine jas tijdens de overval.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van de woningoverval. Heeft u iets verdachts gezien tussen 20:30 en 21:00 uur op of in de omgeving van het Oscar Romeroplein in Den Haag? Of heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Dan komt de politie graag in contact met u via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Dat kan via M.: 0800-7000.