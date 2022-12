Kilo’s illegaal vuurwerk gevonden in woning

Meld vuurwerk

Levensgevaarlijk natuurlijk zo’n grote hoeveelheid zwaar vuurwerk midden in een woonwijk! Heeft u vermoeden dat er in uw buurt ergens vuurwerk opgeslagen ligt? Meld het! Dit kan via 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000.