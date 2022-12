Aanhouding na steekincident AZC Budel

Ruzie tussen bewoners

Rond 01.00 uur ontvingen wij een melding dat het slachtoffer gestoken zou zijn door de verdachte. De aanleiding hiervoor zou een ruzie tussen bewoners zijn, die uiteindelijk resulteerde in dit steekincident. Het slachtoffer werd in zijn schouder gestoken en ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht. Hij is naderhand in het ziekenhuis behandeld voor een oppervlakkige steekwond.

Onderzoek

De beveiliging van het AZC wist de verdachte direct na het incident vast te houden en droeg de man aan ons over. De man is aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek waarin wij onder andere meer te weten willen komen over de exacte toedracht van dit incident.