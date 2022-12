Twee personen overleden na schietincident in Brunssum

Dinsdagavond rond de klok van 22:00 uur ontving de meldkamer van de politie een melding over een schietincident aan de Koolhofstraat in Brunssum. In de betreffende woning troffen agenten vier slachtoffers aan, waarvan een dodelijk, twee zwaargewond en een gewond. De drie gewonde slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over wat er zich in deze woning heeft afgespeeld. De politie doet in de woning én omgeving forensisch en tactisch onderzoek. Ook een buurtonderzoek wordt uitgevoerd.

De relatie tussen de slachtoffers is een van de onderdelen van dit onderzoek. Daar kunnen we op dit moment nog niet op ingaan. Ook over de aard van hun verwondingen en hun identiteit kunnen we op dit moment geen verdere informatie geven.