Goederen gevonden bij verdachte woninginbraak

Utrecht - In september 2022 vond een woninginbraak plaats in Utrecht. Naar aanleiding hiervan werd een verdachte aangehouden. In de woning van deze verdachten werden diverse goederen in beslag genomen die vermoedelijk afkomstig zijn van andere woninginbraken. De politie is op zoek naar de eigenaren van deze goederen.