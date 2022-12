Woninginbreker komt niet ver

Omstreeks 02.50 uur kreeg personeel van het Operationeel Centrum (OC) van de politie een telefoontje van een verontruste buurtbewoner uit Veenendaal die dacht dat er bij een woning aan de Middellaan werd ingebroken. Direct gingen meerdere politie-eenheden ter plaatse. Terwijl agenten aanrijdend waren, vertelde de getuige dat hij vanuit het huis een man zag vertrekken en wegfietsen op een zwarte fiets. Omdat agenten snel ter plaatse waren, konden zij de wegfietsende man direct aanhouden. De man gooide zijn fiets weg en trachtte nog rennend weg te komen, maar kon door een ander koppel agenten dat juist vanuit de andere kant kwam, worden overmeesterd. Ontkennen had niet zoveel zin. De jaszak en broekzak van de man puilden uit met allemaal sieraden, die zo bleek later, vanuit de betreffende woning waren weggenomen. De bewoners van het betreffende huis hadden de inbraak ’s nachts niet opgemerkt en waren ontzettend blij dat de verdachte op heterdaad was aangehouden.



Bel 112 als u ziet dat ergens wordt ingebroken

Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.