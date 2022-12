Overval woning S.F. van Ossstraat. Bewoner geslagen en bedreigd met een mogelijk vuurwapen.

Omstreeks 19:00 uur weten twee verdachten zich via de galerij de toegang te verschaffen tot de woning. In de woning bevindt zich op dat moment de bewoner. Deze wordt met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bedreigd en geslagen. De verdachten hebben een flink geldbedrag buitgemaakt en zijn te voet gevlucht. De vluchtroute is onbekend. De politie roept dan ook de hulp in van het publiek, in de hoop meer informatie of (video)beelden te krijgen over dit gewelddadige incident.

Getuigenoproep

De verdachten, waarvan de één groter was dan de ander, waren beide in het donker gekleed. Heeft u informatie over hen of was u getuige? De politie komt graag met u in contact. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams in nabij geparkeerde voertuigen? Ook dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande knoppen.