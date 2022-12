Overvallers vallen parfumerie binnen

Er kwam een scooter aanrijden met in ieder geval twee, maar mogelijk drie verdachten. Vervolgens zijn twee overvallers de winkel binnengegaan. Eén van de overvallers droeg de helm nog. Beide overvallers waren man, hadden een lichtgetinte huidskleur, donkere kleding aan en een bivakmuts op. Eén van hen had een vuurwapen waarmee hij de medewerkers bedreigde. Onder dreiging van het vuurwapen dwongen de overvallers de medewerkers een geldbedrag af. Vervolgens zijn ze op de scooter via de Hogeweg in de richting van de Duinweg gevlucht.

Deel uw informatie of beelden

Was u getuige van de overval? Heeft u de daders zien wegvluchten? Of heeft u wellicht beelden van de omgeving waar de verdachten op staan? Dan komt de politie graag met u in contact. Deel uw informatie via 0900 8844 of bel 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem. Tips en beelden kunnen ook direct via het meldformulier hieronder geüpload worden.