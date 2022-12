Twee aanhoudingen voor overval op avondwinkel

Vrijdag 25 november stapten de overvallers rond 21.15 uur de avondwinkel binnen en gingen er na de overval snel vandoor. Op de avond van de overval werd in een nabijgelegen speeltuin een tas gevonden met daarin de gestolen goederen uit de winkel. Twee jongens die voldeden aan het signalement van de overvallers werden later op de avond gecontroleerd bij een tramhalte.

Het onderzoek

Door onderzoek waarbij camerabeelden werden uitgekeken en getuigen werden gehoord, kon de politie de looproute van de twee jongens in kaart brengen. Daaruit bleek dat zij vanaf de avondwinkel uiteindelijk de tas met gestolen goederen in de speeltuin achterlieten en richting de tram gingen. Op dinsdag 20 december werden de twee jongens aangehouden. Zij hebben een verklaring afgelegd en zullen donderdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.



Derde verdachte

Het onderzoeksteam is nog op zoek naar een derde verdachte in deze zaak. Heeft u informatie wat kan helpen deze derde verdachte op te sporen? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand online tipformulier. Anoniem melding maken kan via 0800-7000