Twee aanhoudingen in onderzoek naar vinden dode vrouw in woning

Even voor 11.00 uur zondagochtend werd het alarmnummer gebeld voor de onwelwording van de vrouw. Hulpdiensten die in de woning arriveerden, constateerden dat de vrouw al was overleden. Direct is een onderzoek gestart naar het overlijden van de 35-jarige vrouw uit Letland. Daarbij kon de doodsoorzaak niet worden vastgesteld en was dus onduidelijk of er sprake was van een misdrijf. Nog steeds staat niet vast dat het inderdaad om een misdrijf gaat, maar het vermoeden van een misdrijf is inmiddels zodanig dat de twee mannen die ten tijde van haar overlijden bij haar in de woning waren zijn aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man en een 27- jarige man, beiden met de Letse nationaliteit.



Tips?

Het onderzoek naar het overlijden van de vrouw is nog steeds in volle gang. Informatie uit de omgeving van de betrokken personen is daarbij zeer welkom. Heeft u informatie die interessant zou kunnen zijn voor het onderzoek vragen wij u contact op te nemen via één van onderstaande contactmogelijkheden.