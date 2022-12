Man overleden na aanrijding

Rond 18:00 uur ontving de politie een melding van een aanrijding op de Venrayseweg in Venlo. Hier had een aanrijding plaatsgevonden tussen een scooterrijdster en de fietser. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis, maar medische zorg mocht niet meer baten. De man is gisteravond overleden.



Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) en Verkeersongevallenanalyse (VOA) doen onderzoek naar het ongeval.