Vrouw mist hand na oppakken explosief in haar woning

De vrouw hoorde de betreffende avond lawaai in haar slaapkamer. Toen ze ging kijken wat er aan de hand was zag ze dat de ruit van haar slaapkamer was vernield. Op haar bed lag een voorwerp dat mogelijk een illegaal vuurwerk, een cobra, is geweest. De vrouw pakte het op om dit weer door de kapotte ruit naar buiten te gooien. Op dat moment plofte het explosief in haar hand en raakte zij zodanig gewond dat ze een aantal weken in het ziekenhuis heeft gelegen.

Wie weet meer?

Het rechercheteam is op zoek naar getuigen die meer weten over wat de aanleiding van dit incident is geweest. Ook hoopt ze dat het groepje jongens, die omstreeks het incident in de omgeving zijn gezien, zich melden.

Melden kan aan het politiebureau of door te bellen met 0900-8844. Weet je meer over dit incident maar wil je anoniem blijven? Tip dan via Meld misdaad anoniem 0800 7000. Een DM via Facebook mag natuurlijk ook!

(2022545357/CW)