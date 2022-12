Vuurwapens in woning

#foto betreft een stockfoto



De politie stelde een onderzoek in toen zij informatie kreeg dat in de woning vermoedelijke enkele vuurwapens verborgen lagen. Bij de doorzoeking die vervolgens plaatsvond, troffen agenten een echt vuurwapen met scherpe munitie aan. Ook een nepvuurwapen en een balletjespistool en twee wapenstokken werden aangetroffen. De politie nam alle wapens in beslag en stelt een onderzoek in naar de herkomst.



Team Criminele Informatie

U kunt contact opnemen met het TCI als u informatie heeft over ernstige misdrijven. Voorbeelden hiervan zijn moord, overvallen, drugshandel, kinderporno, brandstichting, terrorisme, witwassen, mensenhandel, milieufraude en faillissementsfraude of zoals in dit geval vuurwapenbezit. Het nummer is 088-6617734