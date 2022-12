Overvallers beroven 22-jarige man in woning

Nadat de overvallers de woning hadden doorzocht, vluchtten ze lopend weg in de richting van de Burgemeester Elzenlaan. Een buurtbewoner belde 112 waarna agenten ter plaatse kwamen en direct de omgeving doorzochten. Ook is de ambulance gekomen om het slachtoffer te controleren en te behandelen.

Het is nog onduidelijk hoe de overvallers de woning zijn binnengekomen. Het volgende signalement van de overvallers (allebei man) is bekend:

Verdachte 1: 1.90 meter lang, licht getinte huidskleur, donkere kleding. Hij droeg een grote Action tas met daarin een papieren Primark tas.

Verdachte 2: 1.70 meter lang, licht getinte huidskleur, donkere kleding en droeg een pet.

Uw informatie helpt het onderzoek

De politie doet onderzoek naar deze woningoverval en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u wellicht beelden van de omgeving waar de verdachten mogelijk op te zien zijn? Neem dan contact op via 0900-8844. Ook kunt u anoniem een melding doen via M. op 0800-7000. U kunt uw tips ook doorgeven via onderstaand tipformulier.