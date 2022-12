Man betrapt in bus

De man werd 17.45 uur betrapt door de eigenaar van de bus. Vervolgens ging de verdachte er vandoor. Samen met een familielid zette de eigenaar van de bus te voet de achtervolging in. De verdachte vluchtte uiteindelijk een woning in. De politie werd gebeld en de verdachte is aangehouden op verdenking van inbraak. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. Tegen de man is aangifte gedaan.