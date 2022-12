Politie koopt kavel aan Eemsgolaan in Groningen voor nieuw teambureau Groningen-Zuid

Ieder basisteam werkt vanuit een uitvalsbasis: het teambureau. Dat is de plek waar agenten hun dienst starten en samenkomen voor overleg. Ook voor inwoners is het een belangrijke plek, zij kunnen daar bijvoorbeeld aangifte doen. Het verzorgingsgebied van basisteam Groningen-Zuid is groot. Het bestaat uit Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren en het zuidwestelijke deel van de stad Groningen, inclusief Hoogkerk, Meerstad, Engelbert en Middelbert. De Eemsgolaan ligt centraal in dit gebied en is daardoor uitermate geschikt als locatie voor het teambureau van Groningen-Zuid. Door de ligging vlakbij de snelweg en openbaar vervoer, is het bureau straks goed bereikbaar voor inwoners. Daarnaast kunnen politiemensen vanaf deze locatie overal in het verzorgingsgebied snel zijn.

Politieposten Diamantlaan en Vondellaan

Op dit moment heeft dit team twee teambureaus, één aan de Diamantlaan in Groningen en één aan de Vondellaan in Haren. Voor de samenwerking binnen het basisteam is het praktisch als beide basisteams in één teambureau zitten. Dit biedt ook de mogelijkheid tot efficiëntere voorzieningen. Het is dan ook gebruikelijk dat ieder basisteam maar één teambureau heeft. In de plannen worden de twee huidige teambureaus vervangen voor één teambureau aan de Eemsgolaan en blijven er politieposten in Haren en Vinkhuizen. Inwoners van Haren en Vinkhuizen kunnen ook in de toekomst gewoon terecht in hun eigen buurt. De dienstverlening blijft daarmee in deze gebieden op het huidige, afgesproken niveau. Het kan zijn dat dit in de huidige panden gerealiseerd wordt, maar het is ook denkbaar dat hier een ander, kleiner, pand binnen hetzelfde gebied voor gevonden wordt.

Nieuw te realiseren teambureau

De aankoop van de kavel is een eerste stap in een meerjarig traject. Voorlopig blijft de situatie dan ook zoals deze nu is. De komende tijd zal worden gekeken hoe het pand er precies uit zal moeten gaan zien. Daarbij vindt de politie het van groot belang om haar werknemers een goede werkomgeving te bieden die voldoet aan de eisen van de moderne tijd.