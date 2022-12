Vuurwerkvangst in Joure

Het is strafbaar om zoveel vuurwerk in huis te bewaren, ook mag je als particulier geen professioneel vuurwerk kopen, opslaan of afsteken. Tegen de eigenaar, een 23 jarige man uit Joure, is proces verbaal opgemaakt. Een bestuurlijke rapportage wordt met de gemeente gedeeld, mogelijk zal een bestuurlijke maatregel volgen.

Het bezitten en afsteken van zwaar vuurwerk is strafbaar. De komende periode blijven we extra alert op het opsporen van vuurwerk en de handel daarin. Daar hebben we jullie ook voor nodig. Haal het niet in huis en laat het ons weten als je het idee hebt dat er iemand in je omgeving illegaal vuurwerk heeft. Neem contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook als je iemand in je omgeving verdenkt van de handel in illegaal vuurwerk kun je ons dat melden via bovenstaande nummer.

Je kunt ook via Chatbot Wout – de virtuele agent op https://www.politie.nl/ – een melding over vuurwerk en andere overlast doorgeven. Je vindt Wout rechts onderaan de pagina.

De regels rondom het in bezit hebben en afsteken van vuurwerk zijn veranderd. Wil je weten hoe het zit? Kijk dan op www.nieuwevuurwerkregels.nl