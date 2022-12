Politie zoekt slachtoffers vermoedelijke bedreiging

Door de alerte getuigen kon de politie direct in actie komen. Na een achtervolging werd het betrokken voertuig uiteindelijk aangetroffen bij een woning in Kampen. Later in de nacht is er door het arrestatieteam een verdachte aangehouden in die woning. Het gaat om een 39-jarige man uit Eindhoven.

De man zit vast en het verdere onderzoek loopt. Voor dat onderzoek is het van belang dat de slachtoffers van de vermoedelijke bedreiging - aan het begin van de nacht - zich melden. Ook andere tips of mogelijk beeldmateriaal van getuigen kunnen essentieel zijn. Melden kan via 0900-8844. Noem daarbij onderstaand registratienummer. Tips kunnen ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000.

^SV 2022595072