Hennepkwekerij aangetroffen

De vrouw werd niet alleen aangehouden omdat ze een hennepkwekerij in haar huis had, maar ook omdat ze niet mee wilde werken toen agenten haar opdroegen om te blijven zitten waar ze zat, en hen niet te belemmeren bij hun werkzaamheden. De vrouw is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Toen ze een verklaring had afgelegd werd ze weer in vrijheid gesteld.

In de woning werden alle goederen weggehaald die met de kwekerij in verband stonden. In totaal werden ongeveer 400 planten uit drie kweekruimtes vernietigd. Voor een hennepkwekerij is veel stroom nodig, dat werd buiten de elektriciteitsmeter om afgetapt. De elektriciteitsmaatschappij doet aangifte van deze diefstal.

Politieonderzoek gestart

De politie kwam deze kwekerij op het spoor omdat er informatie was binnengekomen waarna er een onderzoek startte. Uit opgedane onderzoeksinformatie kwam vervolgens naar voren dat er genoeg aanwijzingen waren om een onderzoek ter plaatse te gaan doen. Dat gebeurde op donderdag 22 december omstreeks 09.30 uur.

De vondst van de kwekerij is gemeld aan de gemeente. De burgemeester kan besluiten om de woning te sluiten voor een bepaalde tijd.

Er waren nog twee mannen in de woning aanwezig. Een van 31 uit Sint Maartensdijk en een van 49 uit Breda. Zij worden ook gezien als verdacht van betrokkenheid bij de kwekerij. De twee mannen krijgen een uitnodiging voor een verhoor. Een auto van de man uit Breda is in (conservatoir) beslag genomen door de politie. De officier van justitie bepaalt later of de man zijn auto terugkrijgt of niet.