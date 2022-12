Tabakswinkel overvallen in Breda

Even voor 13.00 uur kwam de licht getinte man de winkel binnen. Hij droeg een zwarte jas met een capuchon en droeg een donkerkleurige doek voor zijn mond. Hij dreigde het personeel iets aan te doen. Wapens werden niet getoond. Met een geldbedrag als buit wist hij te ontkomen. De politie deed direct onderzoek en zocht in de omgeving naar de dader. Die werd niet meer aangetroffen.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van de overval of heeft u meer informatie over de dader? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).