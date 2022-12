Getuigen gezocht na dodelijk schietincident Amsterdam Zuid-Oost

Bij het incident is ondanks reanimatie, een 17-jarige jongen overleden. De recherche doet uitgebreid onderzoek. Eerder is gemeld dat er twee verdachten zijn aangehouden, beide personen zijn geen verdachte meer in dit onderzoek en zullen worden gehoord als getuigen.

De recherche zoekt beelden en nog meer getuigen. Weet u iets, heeft u iets gezien of heeft u beelden van dit incident die kunnen bijdragen aan het onderzoek? Neem direct contact met ons op via de onderstaande mogelijkheden. Dit kan ook anoniem.

Zaaknummer BVH: PL1300-2022274616

Foto: Inter Visual Studio