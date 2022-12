Wapens van straat na preventief fouilleeractie Rotterdam Zuid

Agenten hielden tijdens de actie rond 21.30 uur een personenauto staande. In dit voertuig vonden agenten een aantal patronen voor in een wapen. Toen gevraagd werd naar het wapen dat bij de patronen hoort, verklaarde de bestuurder dat er in een busje ergens anders in Rotterdam meerdere wapens lagen. Andere agenten gingen op het voertuig af en troffen daar inderdaad een viertal voorwerpen gelijkend op echte vuurwapens (en voor afdreiging geschikt) aan. Ook werden er ruim 100 knalpatronen en enkele tientallen Cobra 6 aangetroffen. De bestuurder van het voertuig bij de preventief fouilleeractie, een 23-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden.



Beloning voor tip vuurwapen

Als reactie op de vele schietpartijen in de openbare ruimte en om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, heeft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Wil je meer weten over deze tipgeldregeling? Klik dan hier.