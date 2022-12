16-jarige verdachte aangehouden voor dodelijke schietincident Haardstee

Op de bewuste avond kreeg de politie rond 22.30 uur de melding dat er was geschoten aan de Haardstee. Een 17-jarige jongen raakte gewond en zijn verwondingen waren dusdanig ernstig dat hij is overleden. De recherche is direct een uitgebreid onderzoek gestart. Twee verdachten werden aangehouden, maar zij bleken niets met het incident te maken te hebben en zijn heengezonden. In het onderzoek kwam al snel een andere verdachte naar voren, een 16-jarige Amsterdammer. Hij is zondagmiddag 25 december in Amsterdam aangehouden. Hij zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan.

Met de aanhouding wordt het rechercheonderzoek voortgezet. Informatie en beeldmateriaal blijven zeer welkom voor het onderzoeksteam. Informatie en beeldmateriaal kunnen doorgegeven worden via het onderstaande tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl