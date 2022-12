Camerabeelden gezocht na woningoverval

In de vroege ochtend van tweede kerstdag, rond 04.30 uur, komen er meerdere meldingen binnen bij de meldkamer dat mensen knallen horen. Agenten gaan direct ter plaatse en komen uit bij een woning aan de Catalpastraat. Daar blijkt het te gaan om een woningoverval waarbij drie personen aan de achterzijde de woning binnen dringen. De bewoners worden bedreigd en een van hen krijgt een klap. De daders zijn er daarna vandoor gegaan. Gelukkig is niemand gewond geraakt, maar de overval heeft wel een grote impact op de bewoners. Kort voor de woningoverval is er in de directe omgeving vuurwerk afgestoken, de politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten.

Signalement verdachten

Verdachte 1

Man

Tussen 20 en 25 jaar oud

Licht getint

1.70 tot 1.75 meter

Slank postuur

Smal gezicht

bruin/ zwart haar overal even lang

Verdachte 2

Man

Rond 30 jaar oud

Donker getint

Droeg donkere capuchon en een mondkapje

Droeg zwarte dikke handschoenen

Nederlands met licht accent

Verdachte 3

Man

Donker getint

1.80 meter, de langste van de drie

Stevig postuur

Rond 30 jaar oud

Droeg een capuchon en droeg een mondkapje

Gewatteerde bodywarmer, een hoody en handschonen

Sprak Nederlands



Camerabeelden gezocht

De recherche is een onderzoek gestart en kan uw hulp goed gebruiken. Heeft u de verdachten zien lopen in de omgeving van de Catalpastraat, voorafgaand of na afloop van de woningoverval? Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: