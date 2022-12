Drie doden en één zwaargewonde bij aanrijding Groene Kruisweg

De twee personenauto’s zijn vanochtend door nog een onbekende reden in botsing met elkaar gekomen. De inzet van hulpdiensten mocht voor drie inzittenden van één van de auto’s niet meer baten. Het gaat om een 35-jarige vrouw uit Spijkenisse, een 36-jarige man uit Helmond en een 7-jarig meisje uit Spijkenisse. De bestuurder van de andere auto raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Deze 28-jarige man uit Den Haag is aangehouden in het ziekenhuis.



De verkeersongevallenanalyse van de politie (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Heeft u iets gezien of gehoord? Dan komen wij graag in contact met u via één van onderstaande mogelijkheden.