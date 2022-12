Man en vrouw aangehouden na mishandeling

Agenten kwamen rond 0.30 uur ter plaatse op het Spuiplein. Ze hadden een melding binnen gekregen dat er iemand mishandeld zou worden. Ze troffen een behoorlijk gewonde man aan. Volgens het slachtoffer zou hij een ruzie tussen een man en een vrouw hebben proberen te sussen en werd hij vervolgens mishandeld. Een 30-jarige Belg werd aangehouden. Een 29-jarige vrouw uit België bemoeide zich met de aanhouding van de verdachte en is uiteindelijk daarvoor aangehouden.

Het slachtoffer moest in het ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld. De twee Belgen zijn ingesloten. De vrouw is in de loop van de dag in vrijheid gesteld. De man zit nog vast voor onderzoek.