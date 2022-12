Getuigen gezocht van poging beroving

Op kerstavond, rond 22.45 uur, loopt een 18-jarige jonge man uit Soest met drie vrienden richting het winkelcentrum aan de Tamboerijn. Op de Willaertstraat worden ze achtervolgd door twee jongens. Op dat moment zijn de vrienden van de Soester al een stukje vooruit gelopen. Het slachtoffer wordt ineens omsingeld en vastgepakt. Ze bedreigen hem en eisen zijn spullen. Wanneer het slachtoffer niet mee wil werken, wordt hij meerdere keren geslagen. De 18-jarige Soester weet van zijn belagers te ontkomen en vlucht naar zijn vrienden. De twee straatrovers gaan er vervolgens vandoor.

Signalement daders

Verdachte 1:

Jongen

Rond 17 jaar oud

Ongeveer 1.80 meter lang

Lichte huidskleur

Donkere dikke wenkbrauwen

Donkere kleding en capuchon op

Doek om zijn mond en neus

Sprak Nederlands met accent (straattaal)

Verdachte 2:

Jongen

Rond 17 jaar oud

Ongeveer 1,75 meter lang

Donker getinte huidskleur

Zwarte muts en had capuchon op

Donkere kleding

Heuptas om

Onderzoek gestart

De recherche is een onderzoek gestart en kan uw hulp goed gebruiken. Heeft u de verdachten gezien in de omgeving van de Willaertstraat voorafgaand of na afloop van de poging straatroof? Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: