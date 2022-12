Politie onderzoekt mishandeling op de Platte Stenenbrug en zoekt getuigen

Rond 04.45 uur kwam de melding dat een ruzie gaande was op de Platte Stenenbrug in Alkmaar. Er zouden meerdere personen betrokken zijn. Agenten snelden zich naar de locatie. Er was bij aankomst geen ruzie meer aan de gang. Wel troffen zij een zwaargewonde man aan en een groepje personen wat te voet wegliep. Het slachtoffer is per ambulance met voor de politie nog onbekend gebleven letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is achter de groep personen aangegaan die mogelijk betrokken waren. Er is een 22-jarige man uit Den Helder aangehouden. Naast deze verdachte wordt de rol van vier andere personen ook onderzocht. Omdat niet duidelijk is wat er precies gebeurd is en wie hierbij betrokken zijn geweest, spreekt de politie graag met getuigen.

Getuigen gezocht

De recherche probeert nu te achterhalen wat er zich op de Platte Stenebrug heeft afgespeeld en wie hier iets mee te maken hebben gehad. Hulp van getuigen, omwonenden of betrokkenen is daarbij belangrijk.

Kunt u de recherche verder helpen en/of wilt u in contact komen met de politie? Heeft u meer informatie over dit incident of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Geef dan uw informatie alstublieft door via telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022269980