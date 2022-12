Politie zoekt getuigen na beroving met vuurwapen Bullewijkpad

Omstreeks 06:55 uur loopt het slachtoffer over het Bullewijkpad in de richting van de Amsterdamse Poort. Vlak voor het viaduct van de Karspeldreef kijkt het slachtoffer om en komt ze oog in oog te staan met de verdachte. Hij toont daarbij een vuurwapen en eist haar telefoon. Hij pakt haar daarna beet en trekt haar mee onder het viaduct. Daar slaat hij haar met het vuurwapen in haar gezicht en blijft haar bedreigen. De verdachte pakt vervolgens de mobiele telefoon uit haar hand. Ook doorzoekt hij haar tas nog. Daarna rent hij weg over het Bullewijkpad in de richting van Huigenbos.

Signalement verdachte:

- Man;

- tussen de 19 en 22 jaar oud;

- donkergetinte huidskleur;

- tussen de 1,75 en 1,80 meter lang;

- donkere ogen;

- stoppeltjesbaard bij zijn kin en aan de zijkanten van zijn kaak;

- normaal postuur;

- zwarte winterjas tot aan zijn heup met aan de zijkanten vanaf 2/3 van de jas, van boven gezien, reflecterende zilverkleurige verticale strepen;

- zwarte broek

- Nike air sneakers waarvan de bovenkant zwart was en aan de achterkant aan weerszijden twee rode vlakken met een witte streep

- onder zijn jas een zwartkleurige hoody met capuchon;

- zwarte grote winterhandschoenen.

De recherche doet onderzoek met betrekking tot deze gewelddadige beroving.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident of op de vluchtroute van de verdachte, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.