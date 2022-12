Meer incidenten met drugslabs

Melden

Drugslabs duiken nu overal in Nederland op. ‘Eerst zagen we ze vooral in zuiden van het land, nu doemen ze ook op in het oosten en noorden. En in de grote steden: Alkmaar, Den Haag, Rotterdam. Daar schuilt een groot gevaar in voor omwonenden. Daarom geven hameren we er bij het publiek op om verdachte signalen te blijven melden: chemische geuren, afgeplakte ramen en deuren, verdachte personen die op vreemde tijden rondrijden met busjes.’ De recherche kan niet alle tips opvolgen, erkent Woelders. ‘De politie staat op alle vlakken fors onder druk. Maar als de veiligheid van bewoners in het geding is, moeten we handelen. Daarbij zijn de procedures voor wijkagenten en collega’s in de noodhulp helder: niet naar binnen gaan, afzetten en experts erbij halen.’