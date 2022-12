Aanhouding in onderzoek explosieven Almere

Maandag 12 december werd rond 03.00 uur bij een woning aan de Paso Doblesingel in Almere een explosief door een raam naar binnen gegooid. Door onbekende oorzaak ging het explosief niet af. Er werd een groot onderzoek opgestart waarbij het incident van maandag 12 december deel van uit maakte. Uit dat onderzoek kwam de identiteit van de 18-jarige verdachte naar voren. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij dit incident. Hij werd woensdagochtend 28 december in Amsterdam aangehouden. De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Heeft u informatie?

De politie gaat er van uit dat dat het incident van 12 december een onderdeel is van een conflict tussen rivaliserende jongeren uit onder andere Almere. De politie is nadrukkelijk op zoek naar informatie die helderheid kan verschaffen op de reeks van incidenten die in de maand december in Almere plaatsvonden. Iedereen die informatie heeft kan daarover contact zoeken met de politie. Dan kan op vele manieren. Door te bellen met 0900-8844 maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via Team Criminele Inlichtingen (TCI) Het nummer is 088-6617734