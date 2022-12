Politie zoekt getuigen van explosie in woning Maartensdijk

Maartensdijk - De politie zoekt getuigen van een explosie in een huis aan de Melkweg in Maartensdijk. De politie kreeg in de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 december rond 00.30 uur een melding van een mogelijke woningbrand. Bij aankomst bleek het te gaan om een explosie in de woning. De toedracht van de explosie is nog onbekend.