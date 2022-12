Onderzoek naar zwaargewonde man Badmeester Schenkpad

Rond 19.50 uur kreeg de politie melding dat een persoon gewond was. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. De gewonde man is een 27-jarige inwoner van Zeist. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft direct het onderzoek opgestart, onder meer door getuigen te horen. Er zijn twee personen aangehouden op verdenking van poging doodslag. Het gaat om twee 18-jarige mannen uit De Meern die zich zelf hebben gemeld bij de poltie.

Het onderzoek van de politie gaat door, onder meer naar wat zich precies heeft afgespeeld en de betrokkenheid van de verdachten.

Help mee met politieonderzoek

Weet u wat er is gebeurd aan het Badmeester Schenkpad? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving? En heeft u nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook, ga dan naar Meld Misdaad Anoniem.