Illegaal vuurwerk in beslag genomen in woningen in Nieuwkoop

De politie kwam de drie minderjarige jongens uit Nieuwkoop op het spoor in een onderzoek naar de handel in voor consumenten verboden vuurwerk. De drie wonen op verschillende adressen en de politie heeft hen thuis opgezocht.

De ene 14-jarige jongen bleek 19 kilo aan zwaar vuurwerk in zijn bezit te hebben. Bij hem thuis werden ruim vijftig zware cobra’s aangetroffen, dat is vuurwerk met de kracht van een handgranaat. Bij de andere 14-jarige jongen werd 11 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. Het gaat hier voornamelijk om knalvuurwerk zoals nitraten. Bij de 13-jarige jongen werd een kleinere hoeveelheid zwaar vuurwerk aangetroffen. Het ging hier om een paar nitraten en een vuurwerkmat.

Extra alert

De politie is extra alert op handel in en het bezit van voor consumenten verboden vuurwerk. Voor consumenten verboden vuurwerk heeft zijn onschuld al lang verloren, dit vuurwerk heeft tegenwoordig vaak de kracht van een explosief of handgranaat. Illegaal vuurwerk is vuurwerk dat in Nederland niet goedgekeurd is. Vaak zijn de lontjes te kort, is het vuurwerk beschadigd en zit er teveel kruit in waardoor het vuurwerk te snel, te hard of in de verkeerde richting klapt. Grote kans dat iemand ernstig letsel oploopt. Niet alleen de afsteker, maar ook de omstanders. Daarnaast wordt dit zware vuurwerk te vaak naar hulpverleners gegooid, niet alleen tijdens de jaarwisseling maar ook bij voetbalwedstrijden en demonstraties. Ziet u iemand zwaar knalvuurwerk afsteken, twijfel niet en bel 112.



Illegale opslag vuurwerk

Het opslaan van grote hoeveelheid vuurwerk in een woning of garage is levensgevaarlijk. Brand- en ontploffingsgevaar liggen op de loer. Vermoedt u bij u in de buurt een illegale opslag van of handel in zwaar vuurwerk, twijfel niet en bel 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



