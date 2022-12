Explosie in woning in de Hondiusstraat

Het is net na vier uur in de ochtend als de politie melding krijgt van een explosie in een portiek. Als de agenten ter plaatse komen treffen zij een enorme ravage. Grotendeels van de pui is vernield door de enorme klap. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Wat de toedracht is en waarom de explosie in deze portiek heeft plaatsgevonden, wordt uitgebreid onderzocht.

De forensische opsporing vermoed dat er een explosief is gebruikt om de explosie te veroorzaken. Inmiddels zijn woningen in de portiek ontruimd omdat de pui, deuren en meerdere ruiten uit de portiek door de explosie volledig zijn vernield.



Getuigenoproep

Heeft u dinsdag op woensdagnacht tussen 03.00 en 04.15 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Hondiusstraat? Wellicht bent u in het bezit van een dashcam, deurbelcamera of andere opname apparatuur? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande contact gegevens. Heeft u andere informatie met betrekking tot de explosie, dan horen wat dat ook graag.