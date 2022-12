Vuurwerkvondst (400 kilo) in woning na anonieme tip

Anonieme tip

Dankzij een anonieme melding kwamen agenten de partij vuurwerk op het spoor. Dat leidde vandaag rond 11.30 uur tot een vondst van 400 kilogram vuurwerk in de hal van de woning. Daarvan bleek 6 kilo voor consumenten verboden vuurwerk te zijn. Het vuurwerk is in beslag genomen en de 48-jarige bewoner zal op een later moment als verdachte worden verhoord.



Risico’s

Het opslaan en bewaren van vuurwerk is aan verschillende veiligheidsregels gebonden. Want te veel vuurwerk in bijv. een huis of garage, is gevaarlijk. En kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners en omgeving. Zeker als het gaat om voor vuurwerk dat voor consumenten verboden is.

Vuurwerk mag alleen maar verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Bovendien mag het alleen maar afgestoken worden van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.



Meld opslag vuurwerk

Heb je het idee dat er bij jou in de omgeving vuurwerk ligt opgeslagen, op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Melden helpt! Dat leidde in deze zaak ook tot de ontdekking van de partij vuurwerk.