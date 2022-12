Dodelijk verkeersongeval Nederweert

Nederweert - Vanochtend vond een ernstig verkeersongeval plaats in de buurt van de kruising Aan ’t Ven en Boeket in Nederweert. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter zijn opgeroepen om hulp te beiden. De bestuurder van de personenauto is aan zijn verwondingen komen te overlijden. Het slachtoffer is een 39-jarige man uit de gemeente Nederweert.