Getuigen gezocht overval Victorieplein

Deze overval vond plaats in de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 december rond 01.40 uur. De verdachte was in het bezit van een wapen en heeft een geldbedrag buitgemaakt. Hierna is de verdachte in onbekende richting weggevlucht. Niemand raakte gewond tijdens de overval. De politie heeft uitvoering onderzoek in- en rond het hotel gedaan, dit niet tot een aanhouding geleid.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Donkere huidskleur

Normaal postuur

25 a 30 jaar oud

180 a 200 cm lang

Blauwe gewatteerde jas met capuchon aan

Zwarte broek en schoenen aan

Blauw mondkapje om

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die ons meer kunnen vertellen over deze overval. Heeft u in de nacht van 27 op 28 december iets gezien of gehoord? Woont of was u in de omgeving van het Victorieplein en heeft u iemand met een bovenstaand signalement gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden van een deurbelcamera of dashcam waar de verdachte op te zien is, deel die dan met ons. Of heeft u iemand horen praten over deze overval? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden. Dit kan ook anoniem.

Zaaknummer: BVH PL1300-2022277046