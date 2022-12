Politie Oost-Nederland kijkt terug op recordjaar: ''Maak er een veilige jaarwisseling van''

''Het was een absoluut recordjaar'', benadrukt vuurwerkcoördinator Arjan Wissink van de Politie Oost-Nederland. ''In onze eenheid (Gelderland en Overijssel) zijn we de afgelopen periode bij meer dan vijftig woningen naar binnen gegaan. Over het hele jaar waren dat er meer dan honderd. Duizenden kilo’s vuurwerk werden in beslag genomen. Voornamelijk het vuurwerk van de zwaarste categorie.''

Honderden kilo’s zwaar vuurwerk in Puttense woonwijk, een rijdende bom in Ede en volop cobra’s in Oldenzaal: de nieuwskoppen waren eindeloos. Afgelopen donderdag 22 december werden in Terborg nog drie mannen (26, 27 en 28 jaar) aangehouden op verdenking van de handel in vuurwerk. In hun woningen in Terborg en Ulft werden naast zo’n honderd kilo zwaar, verboden vuurwerk ook drugs en een wapen aangetroffen.

Gezamenlijke aanpak

''Het gaat hier om serieuze, ondermijnende criminaliteit. Het is niet voor niets dat we veel raakvlakken zien met bijvoorbeeld de drugscriminaliteit'', vervolgt Wissink. ''De aanpak ervan heeft dan ook hoge prioriteit bij de politie, het OM en verschillende gemeenten. Laatstgenoemde kan bestuurlijke maatregelen nemen, door bijvoorbeeld een pand te sluiten. De gezamenlijke aanpak gaat hele jaar door en werpt vruchten af: landelijk staat de teller op bijna 700.000 kilo in beslag genomen vuurwerk in 2022. Letterlijke klap op de vuurpijl waren gigantische vangsten van 250.000 en 350.000 kilo, net over de grens in Duitsland. In die onderzoeken is volop samengewerkt tussen diverse Nederlandse politie-eenheden en de Duitse politie.''

Bij de aanpak van zwaar vuurwerk zijn tips van groot belang. Melden kan via 0900-8844, maar ook volledig anoniem bij M. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en zet tips pas door wanneer de anonimiteit van een tipgever kan worden gewaarborgd. Tippen bij M. kan via 0800-7000. Zwaar, verboden vuurwerk is levensgevaarlijk. Dat geldt zowel voor het vervoer, de opslag (vaak in woonwijken) en het afsteken ervan. Iedere kilo minder is daarom winst.

Toegestaan vuurwerk

Voor de liefhebber is er bij vergunde winkels toegestaan vuurwerk te koop op 29, 30 en 31 december. Afsteken mag op 31 december vanaf 18:00 uur ’s avonds tot 02:00 uur ’s nachts. In twaalf gemeenten geldt een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. In Oost-Nederland gaat het om Apeldoorn, Heumen en Nijmegen. Alle regels rond vuurwerk zijn te vinden op deze speciale pagina van de Rijksoverheid.

''Maak er een veilige jaarwisseling van! We staan als politie paraat en treden op waar nodig. Echter hopen we op een minimaal aantal incidenten. Dat gunnen we iedereen. Ook onze collega’s en andere hulpverleners, die graag heelhuids thuiskomen na de dienst'', besluit Wissink.

