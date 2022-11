Grootschalige illegale handel in zwaar vuurwerk ontmanteld

Levensgevaarlijke opslag

In juni is een actiedag geweest waarbij op meerdere locaties in Nederland en Duitsland doorzoekingen zijn gedaan. In Nederland ging het om zeven woningen en vijf bedrijfslocaties. In Duitsland zijn in totaal zeven opslagplaatsen met illegaal vuurwerk ontdekt. Het vuurwerk lag opgeslagen in leegstaande bunkers , boerenschuren , bedrijfslocaties en containers. Deze opslagplaatsen voldeden in geen enkel geval aan de strenge veiligheidseisen. In totaal is 350.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk, met een handelswaarde van enkele miljoenen euro’s, aangetroffen en in beslag genomen. Ook is handelscash aangetroffen en in beslag genomen. Het illegale vuurwerk wordt nog onderzocht en zal daarna vernietigd worden. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.