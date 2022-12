Politie houdt jongeman aan op verdenking van diefstal met geweld na afspraak om voor consumenten verboden vuurwerk te kopen

De politie kreeg de afgelopen week meerdere meldingen van deze manier van werken en startte onlangs een onderzoek. Bij het onderzoek kwam de al eerder genoemde verdachte in beeld.

Waarschuwing

De politie waarschuwt mensen tegen deze manier van kopen van voor consumenten verboden vuurwerk. Vaak worden mensen via social media benaderd om verboden vuurwerk te kopen. Vaak beseffen mensen zich dan niet in welke wereld met de bijbehorende risico's zij stappen. Het kopen van voor consumenten verboden vuurwerk op deze manier is niet zonder gevaar. Koop gewoon geen voor consumenten verboden vuurwerk en al helemaal niet via social media. En maak geen afspraken op een locatie om voor consumenten verboden vuurwerk op te halen. Koop je vuurwerk op de normale, betrouwbare adressen. Dat voorkomt situaties als deze.

Oproep

Mochten er mensen zijn die ook op deze manier van hun geld zijn beroofd, dan hoort de politie dat graag. Want elk incident op dit gebied is er een teveel. Aangiftes helpen de politie en justitie om verdachten aan te houden en voor de rechter te brengen.

(2022600143 ^hk)