Beroving maaltijdbezorger

Rond 23.45 uur reed de maaltijdbezorger richting de Pandhof om een bestelling af te leveren. Toen hij bij het adres aankwam, liepen er twee jongens op hem af die aangaven de pizza’s besteld te hebben. Op het moment dat het slachtoffer de pizza’s wilde afrekenen, werd dit geweigerd. Een van de verdachten pakte zelfs een vuurwapen gelijkend voorwerp en bedreigde de maaltijdbezorger. Vervolgens liepen zij rustig weg. Agenten zochten in de omgeving maar troffen het tweetal niet meer aan.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u woensdagavond voorafgaand, tijdens of na deze beroving iets opvallends gezien in de omgeving van de Pandhof? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022271333