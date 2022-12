SMS-bom verstuurd naar jonge klanten van drugsdealers

De actie komt voort uit een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. In november werden twee vermoedelijke drugsdealers aangehouden. Zij zitten nog in voorarrest. Hun telefoons zijn in beslag genomen en daarin werden honderden telefoonnummers aangetroffen. Het lijkt vooral te gaan om klanten tussen de 17 en 23 jaar, de zogenoemde ‘weekend- en feestgebruikers’.

In samenspraak met het Openbaar Ministerie zijn de telefoonnummers daarom gebruikt om eenmalig een sms-bericht aan te versturen. De ontvangers zijn niet geregistreerd in de politiesystemen, ze hoeven niet te vrezen voor een sanctie. Wel is het belangrijk dat ze gaan nadenken over hun drugsgebruik.

Welke keuzes maak jij?

Dat het gebruik van drugs zo normaal lijkt te zijn, baart zorgen. Daarom is het belangrijk om bewustzijn te creëren: achter elk pilletje gaat een wereld schuil. Een wereld van criminaliteit, geweld, bedreiging en afpersing. Maar ook een wereld van vervuiling van het milieu en (verslavings)problematiek. De vraag naar drugs houdt deze wereld in stand.

Maar de sms-actie richt zich niet alleen op het bestrijden van criminaliteit, maar ook op de gebruikers. “Welke keuzes maak jij?” staat te lezen in de sms. Met daarbij een link naar de website www.dealbreakers.nl/jongeren met informatie voor jongeren, ouders, docenten en andere professionals. “Wanneer wordt één keer, nóg een keer”, is de vraag die daar wordt gesteld. “En wanneer de laatste keer? Hoe deal jij met drugs?”

Samenwerken tegen drugshandel

Voor de sms-actie werkte de politie samen met het Openbaar Ministerie, de gemeente Zoetermeer en het RIEC Den Haag. Er wordt hard aan gewerkt om drugshandel te stoppen en te voorkomen dat jongeren de (zware) criminaliteit in worden gezogen.

Blijf melden

Drugshandel en ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meld deze dan bij politie (0900-8844, uw wijkagent of via onderstaand tipformulier), gemeente of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.