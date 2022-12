90-jarige slachtoffer van woningoverval Stolwijk

Rond 3.00 uur werd de bewoonster in haar huis aan de Bovenkerkseweg overvallen door twee mannen. Deze personen hebben het bejaarde slachtoffer vastgebonden en zijn ervandoor gegaan met geld en sieraden. De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar meer informatie die het onderzoek kan helpen en komt graag in contact met getuigen. Het incident vond plaats tussen 02.45 en 03.45 uur. De Bovenkerkseweg in Stolwijk is een doodlopende weg, dus het is aannemelijk dat de daders gevlucht zijn in de richting van de dorpskern van Stolwijk. Maakt u gebruik van een deurbelcamera en woont u op of in de omgeving van de Bovenkerkseweg? Deel dan de beelden met de politie via onderstaand formulier. Dan kunnen mensen gerichter tussen die tijdstippen hun camerabeelden bekijken.Meer informatie? Bel dan 0900-8844. Anoniem melden kan via M.: 0800-7000.