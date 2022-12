Blauwe zwaailichten zijn voor hulpdiensten

Rotterdam - Een automobilist reed dinsdagmiddag jl op de A29, toen hij in zijn achteruitrijspiegel een auto met hoge snelheid zag naderen. Deze auto seinde met zijn grote licht en maakte gebruik van blauwe flitslampen en een politiesirene. Mijnheer dacht in eerste instantie dat het een burgerauto van de politie was, maar was tegelijk ook zeer verbaasd over het rijgedrag van de bestuurder. De auto reed namelijk gevaarlijk over het verdrijvingsvlak, haalde met hoge snelheid meerdere keren rechts in en schroomde niet regelmatig de vluchtstrook ‘te pakken’.