Man zwaargewond na mogelijk schietincident Deimanstraat; politie doet onderzoek

Vermoedelijk is de man gewond geraakt na een schietincident. In de woning zijn, na het aantreffen van de man, drie personen aangehouden. Naar hun betrokkenheid en de omstandigheden waardoor dit is gebeurd worden op dit moment door de recherche uitgebreid onderzoek verricht.

Hebt u informatie?

De politie komt graag in contact wanneer u meer informatie heeft over dit incident. Het gebeurde vermoedelijk rond 23.00 uur op de Deimanstraat in Den Haag. Hebt u informatie? Bel dan de opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem een melding kan ook via 0800-7000. Tippen kan ook via het onderstaande tipformulier.