Meer getuigen gezocht na schietincident Kinderdijk

Het incident vond die nacht rond 00.30 uur plaats toen beide slachtoffers lagen te slapen. Eén of meer daders drongen de woning binnen, waarna het schietincident plaatsvond. De man werd getroffen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de woning was ook een vrouw aanwezig; zij bleef ongedeerd. De dader(s) gingen er daarna in onbekende richting vandoor. Of er sprake is van een woningoverval, een inbraak of een ander scenario wordt onderzocht.



Er is al met veel mensen gesproken uit de omgeving, maar mogelijk hebben we nog niet iedereen bereikt. Voer u die nacht bijvoorbeeld langs het Drierivierenpunt? Liep u nog een ronde met de hond? Heeft u vanuit uw woning aan de overzijde van de rivier iets bijzonders gezien? Is u voor of na die avond iets opgevallen? U kunt belangrijke informatie hebben. Deel het dan alstublieft met ons, ook al denkt u dat het klein is of gaat u er vanuit dat wij het al weten. Ook beelden van bewakingscamera, deurbelcamera of dashcam zijn zeer welkom. U kunt het met ons delen via onderstaande mogelijkheden.